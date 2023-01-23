Резніков прокоментував скандал із закупівлями продуктів Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував поширену у ЗМІ інформацію про закупівлю продуктів для ЗСУ за нібито завищеними цінами.

У своєму Facebook він повідомив, що всю інформацію він представить нардепам на засіданні профільного комітету за участі НАБУ, ДБР та СБУ.

Харчування забезпечують вісім постачальників

Водночас з того, що відомство може оприлюднити у публічному доступі він пояснив, що Міноборони уклало контракти з 8 постачальниками на забезпечення послуги харчування.

«Ще трохи більше року тому цей ринок фактично був під контролем монополії…Подолання монополії дозволило успішно організувати харчування армії, чисельність якої збільшилась у кілька разів, не дивлячись на усі складнощі активної фази війни», — йдеться в повідомленні.

Резніков зазначив, що зараз за кожним з постачальників закріплено певну кількість військових частин. Якщо постачальник не може виконати норму за котрактом, то її підхоплює інший. Також він підкреслив, що послуги харчування здійснюється за принципом «їжа ходить за військовими». Тобто, постачальники мають забезпечити підрозділи, які виконують бойові завдання не за місцем постійної дислокації.

«Тобто в Україні немає «тилових» чи «далеких від лінії зіткнення» регіонів з точки зору харчування військовослужбовців. Той, хто стверджує протилежне, свідомо обманює», — пояснив міністр.

Міноборони купує «послугу» забезпечення харчування

Наголошують, що Міноборони не купує окремі продукти, а закуповує комплексну послугу — забезпечення харчування. Іноді вона включає приготування їжі. Зазначають, що постачальники гарантують доставку не окремих продуктів, а комплексного раціону.

«Минулого року ця сума складала 120 грн. на військовослужбовця за добу. Цього року ми отримали пропозиції постачальників у діапазоні від 151 до 162 грн. на добу. У результаті проведення переговорів кінцева вартість послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 грн», — розповів Резніков та додав, що контракт укладається з фіксованою ціною на рік вперед.

Фактично документу зі ЗМІ ще не існує

Також він пояснив, що процес укладання контрактів і взяття зобов’язань складається з кількох стадій, а саме: оголошення потреб Міноборони, надання пропозицій бізнесом, проведення зовнішньої експертизи ціни, узгодження контракту, проведення внутрішньої перевірки, підписання контракту та реєстрація підписаного контракту в Державному казначействі. Тільки після цього проходять платежі.

Станом на зараз по усім контрактам завершуються додаткові внутрішні перевірки, військові частини звіряють з каталогом, виправляються технічні помилки, готуються додаткові угоди щодо постачання у межах доведених параметрів державного бюджету тощо.

«Тобто де-юре оприлюдненого у ЗМІ документу ще не існує. Жодної копійки по ньому не витрачено. Заяви, що Міноборони «вкрало» чи «намагалося вкрасти» мільярди — це повна маячня», — коментуючи ціну на яйця.

Від чого залежить вартість харчування

Резніков розповів, що ціни у постачальників також відрізняються, адже кожен має свою спеціалізацію та власне виробництво певних товарів. Їх аналізують спеціальні експертні установи.

«Зараз у медіа величезна кількість спотвореної інформації щодо цін. Саме видання «Дзеркало тижня» через півтори доби після публікації вирізало кілька позицій зі своєї інфографіки, де містилися некоректні порівняння, по яких уже найбільший розголос. На жаль, зробило це без пояснень. Розуміння некоректності по інших позиціях також прийде. Адже порівнюються неспівставні речі. Ціни за банку чи пляшку фасованої продукції з ціною за кілограм. Ціни за літр з ціною за кілограм, за вагу нетто з ціною за вагу брутто та ін. Навіть аналізуючи цифри публікації в «Дзеркалі тижня», багато хто відзначив, що ціни на значну кількість товарів нижчі, ніж у сусідньому магазині. Незважаючи на усі ризики для бізнесу», — написав він.

Він додав, те, що журналісти порахували 0,2% вартості контракту — це приготування їжі постачальником певних військових частинах. Там, їжу готують зовнішні підрядники.

Високу ціну на яйця у 17 грн за штуку міністр пояснив «технічною помилкою».

«Насправді це — звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник. Яйця — єдина категорія з каталогу, яка в додатку до угоди обраховується в штуках. Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю… Народні депутати побачать, що тільки в тому контракті, саме в тому, який оприлюднено в ЗМІ, у таблиці вказано одиниці виміру — «кілограм». В усіх інших — або ціна за каталогом, або комбінована ціна за кг/шт», — запевнив Резніков.

У перерахунку ціна за десяток від постачальника — 85 грн.

Спроба підриву довіри до Міноборони

Окремо міністр наголосив, що повідомлення про завищені ціни з’явилося до Рамштайну, саме коли тривало уточнення домовленостей.

«Той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум — вчинив службовий злочин. Цю особу буде обов’язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з’ясовано мотиви. Оскільки жодної фактичної складової в претензіях немає, крім маніпуляцій, найочевиднішою ціллю виглядає спроба підриву довіри до Міноборони в дуже відповідальний момент. А це вже — не просто службовий злочин», — написав Резніков.

Він додав, що запропонує розглянути можливість створення тимчасової слідчої комісії щодо процесу закупівель, якщо інші інструменти парламентського контролю нардепи вважатимуть недостатніми.

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