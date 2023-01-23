Прикордонники захопили позицію росіян біля Бахмута

У Донецькій області бійці Державної прикордонної служби України за допомогою мінометів захопили позицію російських загарбників біля Бахмута.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Військовослужбовці Держприкордонслужби, захисники Бахмута, активно використовують наявне важке озброєння для оборони й контратак біля цього міста-фортеці. Учора один з прикордонних підрозділів, який нещодавно витримав ряд штурмових ударів противника, просунувся вперед та зайняв позицію окупантів», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вогневу підтримку контратаки забезпечили прикордонні бойові групи мінометів. Під потужним впливом вогневого ураження російські загарбники покинули свій рубіж та втекли.

Бійці ДПСУ зачистили місцевість і закріпилися на ній. Втрати ворога уточнюються.