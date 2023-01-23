Прикордонники захопили позицію росіян біля Бахмута

У Донецькій області бійці Державної прикордонної служби України за допомогою мінометів захопили позицію російських загарбників біля Бахмута.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
Читай також: НБУ за останній тиждень продав понад 722 мільйони доларів з резервів
«Військовослужбовці Держприкордонслужби, захисники Бахмута, активно використовують наявне важке озброєння для оборони й контратак біля цього міста-фортеці. Учора один з прикордонних підрозділів, який нещодавно витримав ряд штурмових ударів противника, просунувся вперед та зайняв позицію окупантів», – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що вогневу підтримку контратаки забезпечили прикордонні бойові групи мінометів. Під потужним впливом вогневого ураження російські загарбники покинули свій рубіж та втекли.
Бійці ДПСУ зачистили місцевість і закріпилися на ній. Втрати ворога уточнюються.
- Додаток “Дія” повідомлятиме українцям, хто переглядав їхні персональні дані
- США передають Україні боєприпаси, які зберігаються на складах в Ізраїлі
- У Броварах впав гелікоптер ДСНС – загинув голова МВС Монастирський
- У застосунку “Київ Цифровий” стартувало опитування про розвиток української мови
- Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Деркача, Кузьміна та Козака
- Вийшла перша серія мультфільму «Пес Патрон» – ВІДЕО
- Через війну в Україні зросла кількість випадків торгівлі людьми — ОБСЄ
- Україна імпортувала 30 млн тонн товарів протягом 2022 року
- Європарламент закликав якнайшвидше створити спецтрибунал для Путіна
- Європейські міністри культури підтвердили готовність до участі у відбудові України
- Оркестр Львівської філармонії дасть 40 концертів у США
- В Україні запускають грантову програму для підтримки досліджень культурної спадщини