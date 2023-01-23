23 січня ЗСУ знищили шість повітряних цілей, серед них два Су-25 та вертоліт Ка-52

Сьогодні, 23 січня, протягом дня українські захисники ліквідували шість ворожих повітряних цілей.
Про це повідомили у Повітряних Силах.
Зокрема підрозділи зенітних ракетних військ знищили:
- два російські штурмовики Су-25,
- ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор»,
- дві керовані авіаційні ракети Х-59,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».
Зазначають, що всю ворожу техніку знищи на східному напрямку за період з 10:00 до 16:00.
За даними Генштабу, росіяни втратили з початку війни понад 121 тис. своїх військових.
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