23 січня ЗСУ знищили шість повітряних цілей, серед них два Су-25 та вертоліт Ка-52

Сьогодні, 23 січня, протягом дня українські захисники ліквідували шість ворожих повітряних цілей.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

Зокрема підрозділи зенітних ракетних військ знищили:

два російські штурмовики Су-25,

ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор»,

дві керовані авіаційні ракети Х-59,

БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Зазначають, що всю ворожу техніку знищи на східному напрямку за період з 10:00 до 16:00.

За даними Генштабу, росіяни втратили з початку війни понад 121 тис. своїх військових.

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