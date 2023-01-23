Німеччина почала перекидати ЗРК Patriot у Польщу

Німецький Бундесвер почав переміщувати два з трьох обіцяних комплексів протиповітряної оборони Patriot до Польщі.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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23 січня з Німеччини до міста Гноєн вирушили три колони, сорок машин та сто п’ятдесят німецьких військовослужбовців.
Очікується, що до Польщі зенітно-ракетні комплекси прибудуть у середу, 25 січня. Їх розмістять поблизу міста Замостя. Звідти приблизно 60 кілометрів до кордону з Україною. Третя ескадрилья вирушить за кілька днів.
Німецькі солдати від 16 січня перебувають у Польщі. Разом із польськими колегами вони встановлюють компоненти системи озброєння.
“15 листопада минулого року ми, на жаль, побачили, як швидко конфлікт між Росією та Україною може перекинутися на країни-члени НАТО, коли двоє громадян Польщі загинули внаслідок ракетного удару. Це, безумовно, одна з причин, чому Німеччина тепер також підтримуватиме східний фланг НАТО в Польщі”, — зазначив керівник місії Полковник Йорг Зіверс.
За його словами, комплекси посилять обороноздатність Польщі.
“Загалом ми раді, що можемо запропонувати цю систему (Patriot — ред.) полякам, щоб посилити там захист. Ми не єдині наземні сили оборони: британці та американці також на місцях. Тепер ми приєднуємося до них, щоб забезпечити безпеку повітряного простору НАТО, території, інфраструктури та населення Польщі”, — додав військовий.
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