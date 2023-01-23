ЄС схвалив військову допомогу Україні на €500 млн — ЗМІ

Сьогодні, 23 січня, Євросоюз схвалив додаткову військову допомогу Україні на суму €500 млн.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Домовленість про сьомий транш досягли під час зустрічі 27 міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

Джерела також повідомили, що військову допомогу ухвалили разом із додатковими €45 млн на нелетальне обладнання для військової тренувальної місії ЄС в Україні.

Також зазначають, що Угорщина вирішила більше не блокувати рішення ЄС про надання сьомого траншу. Але країна висловилася проти посилення санкцій проти рф.

«Усі рішення, які можуть продовжити війну або призвести до потенційної ескалації, суперечать нашим інтересам. Доведено, що санкції заводять Європу в глухий кут», —заявив Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини.

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