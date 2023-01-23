Український бренд створив косметичні набори для жінок-військових

Український бренд Lac Sante створив косметичні набори для жінок-військових, які можна «підвісити», проєкт реалізують разом із благодійною організацією «Землячки. Ukrainian Front».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

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До «Набору турботи» входять три універсальні засоби: крем, загоювальний бальзам та гідрофільна олія для інтимної гігієни.

Олія запобігає бактеріальним та грибковим інфекціям та дозволяє проводити щоденні гігієнічні процедури з мінімальною кількістю води, кажуть у команді бренда.

SOS-бальзам працює як антисептик, а також усуває свербіж, прискорює загоєння опіків, саден, подряпин, тріщин, допомагає в разі обвітрювання або обмороження.

Крем підійде для основного щоденного догляду за шкірою обличчя, тіла та рук, також його можна використовувати в холодну пору як захисний крем та для швидшої регенерації в разі некритичного обвітрення.

Уся косметика упакована в легку алюмінієву тару, додають у Lac Sante.

Набір можна придбати для захисниць онлайн за цим посиланням. Військовим набори передаватимуть через організацію «Землячки. Ukrainian Front».