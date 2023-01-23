У “ЛНР” вимагають вилучити з фондів бібліотек книги українських письменників

У так званій “ЛНР” створили список книжок “екстремістської літератури”, яку рекомендують вилучати з фондів шкільних бібліотек.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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“Від джерела отримав листа, який відучора розсилають по навчальних закладах окупованої Луганщини. У ньому йдеться про потребу вилучити українські книжки”, – написав головний редактор видання “Трибун” Олексій Артюх..
Фондам шкільних бібліотек на окупованій Луганщині радять вилучити з фондів книги зі списку, в якому понад 300 позицій. Там художня література, книги з історії, біографії, есе, які стосуються України. Крім книг із списку також рекомендують прибрати:
- літературу про Голодомор в Україні,
- підручники та довідники з історії України,
- комікси для дітей та підлітків,
- літературу, яка “пропагує європейські гендерні цінності”,
- публіцистику, видану після 2014 року,
- книги з серії “Знамениті українці”;
- художню літературу про “події періоду новітньої історії” в Україні і на Донбасі.
У так званій “ЛНР” вимагають вилучити з фондів бібліотек книги українських письменників. Фото: Артюх/Telegram
Під заборону потрапили книжки Левка Лук’яненка, Симона Петлюри, Оксани Забужко, Олега Сенцова, Ірен Роздобудько, Євгена Положія, Сергія Лойка, Вахтанга Кіпіані, Дмитра Кулеби, Артема Чеха, Олександра Ірванця, Юрія Горліс-Горського тощо.
“Достойний список. Прекрасна bad company. Як хтось пожартував, упорядники списку знають сучасну українську книжку краще за багатьох українців”, — написав у Facebook письменник Олександр Михед.
“І тут раптом свінуло: стоп, а книжка ж – 2016-го р. видання (в таблиці їхній 2018-го, але це вже 2-ге вид. було) – звідки ж вона взялась “у бібліотеках ЛНР”? І штука в тім, що вона там геть не одна така – видана в ті роки, коли Луганщина вже була під окупацією! Звідки вони там, ті книжки?” — наголосила письменниця Оксана Забужко.
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