У ПВК «Вагнер» залишилось лише 10 тис. вʼязнів із 50 тис. завербованих на війну — ЗМІ

У ПВК «Вагнер», якою керує Пригожин, з 50 тис. завербованих на війну в Україні російських в’язнів залишилось лише 10 тис.

Про це в інтерв’ю My Russian Rights заявила голова благодійного фонду «Русь сидящая» Ольга Романова.

За даними організації, наприкінці грудня завербували до 43 тис. ув’язнених. Ймовірно, станом на зараз їх кількість збільшилась до 50 тис.

«Із них сьогодні на фронті воюють десять тисяч, тому що всі інші вбиті, «трьохсоті», зникли безвісти, дезертирували або здалися в полон», — сказала Романова.

Вона розповіла, що ув’язнені «вагнерівці» почали масово дезертирувати восени. Тоді багато хто з бойовиків тікав назад до росії з фронту зі зброєю.

На думку глави фонду, сам Пригожин не веде підрахунків зниклих найманців або дезертирів. Їх відразу записують у список загиблих. Про це, зокрема, свідчать випадки, коли родичам військових у росії приходять порожні труни.

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