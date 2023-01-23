За добу окупанти завдали чотири ракетних та 18 ударів з авіації — Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ інформує про ситуацію на фронті станом на вечір 23 січня.

Протягом доби окупанти завдали чотири ракетних удари по населених пунктах та 18 ударів з авіації. Також ворог здійснив 24 обстріли з РСЗВ.

Проривник, не зважаючи на значні втрати, сподівається захопити всю Донеччину — продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії, усі атаки відбито.

На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововасилівка, Бояро-Лежачі та Стукалівка Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Кам’янка та Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони Макіївки, Площанки, Кремінної, Діброви та Кузьминого Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку обстріляно Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку від ворожої артилерії постраждали Комишуваха на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти з РСЗВ обстріляли Антонівку та Херсон.

20-21 січня ворог проводив наступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків. За уточненими даними, внаслідок бойового зіткнення загарбники втратили понад 50 осіб, 16 з них —безповоротні. Крім того, знищено 9 одиниць озброєння та військової техніки різного типу: танк, шістьодиниць БМП та бронеавтомобіль «Тигр». Ще чотири одиниці пошкоджено.

Українська авіація протягом доби завдала п’ять ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили три райони зосередження окупантів та ворожий склад логістики.

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