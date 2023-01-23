Графіки відключення світла в Україні 24 січня: де та коли не буде електрики

Ситуація з електропостачанням в Україні залишається непростою. В енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії після російських атак. На початку тижня в деяких областях через перевищення лімітів електроспоживання запроваджували аварійні відключення.

Коли не буде світла у Києві 24 січня

У столиці застосовують не лише стабілізаційні, але й аварійні відключення.

Графіки планових складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Дізнатись графіки відключень світла у Києві можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 24 січня

На Київщині також обіцяють вимикати світло за стабілізаційними графіками. Дізнатись, коли вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 24 січня

У регіоні світло вимикають у 12 черг, початок кожної змінюється щотижня. Ось їх розклад, а переглянути чергу для конкретної адреси на сайті обленерго можна за цим посиланням.

Втім напередодні в регіоні запровадили аварійні відключення.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 24 січня

Сьогодні на Одещині застосовують стабілізаційні графіки відключень з 7 ранку.

Як і у Києві, вони складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

А з 00.00 до 7.00 будуть тривати екстрені відключення. Дізнатися чи є зараз за вашою адресою відключення та ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 24 січня

Електроенергія в регіоні подаватиметься двічі на добу по чотири години. В інші години ймовірні відключення. У регіоні споживачі поділені на три групи. Для кожної діє свій графік. Переглянути його можна за посиланням.

Але на початку тижня можливі також аварійні відключення.