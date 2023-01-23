Crash игра Lucky Jet 2

Игры жанра Crash — это оптимальный вариант для поклонников быстрых автоматов с короткими раундами и мгновенными выплатами. В каталоге Parimatch собрано 20+ аппаратов краш и он продолжает пополняться новинками. Оценить особенности жанра можно на примере Lucky Jet демо — для этого не понадобится регистрироваться или пополнять счет. Шансы на выигрыш в аппарат от Gaming Corps Hub есть у всех.

Особенности автомата Lucky Jet 2

Тематика военной техники в слоте передана на 100%. После запуска аппарата, игроку предстоит сесть за штурвал и сразить противника. Как только враг будет одолен, он получит денежный приз.

После оформления ставки, начинается полет самолета. На пути перед игроком будут преграды: вражеские вертолеты, подводные лотки, беспилотники. Об опасности свидетельствует красная метка Danger. При потере самолета, раунд заканчивается и ставка считается проигрышной.

Выплата за раунд начисляется при условии, что игроку первому удалось одолеть врага. Сумма выплаты зависит от двух параметров: ставка и коэффициент, пойманный в ходе удара по вражеским позициям. Чем выше коэффициент, тем больше итоговый выигрыш.

Обратить внимание стоит на характеристики аппарата:

RTP: 96%;

диапазон ставок: 1-200 монет;

одновременно можно оформить 2 купона;

есть опция авто-игры;

есть таблица с результатами.

Задача игрока — уничтожить противника. Множитель выплаты начинает увеличиваться после взлета самолета в воздух. Минимальный коэффициент х1, максимальный х5000. Это дает возможность выиграть крупный денежный приз.

Оценить особенности Лаки Джет 2 можно в демо. Для этого не нужно регистрироваться — для ставок выдаются виртуальные монеты. Их количество ограничено, поэтому стоит разумно подходить к распределению бюджета.

Если игра понравится, можно переходить к оформлению денежной ставки. Понадобится сначала зарегистрироваться в Parimatch и внести депозит. Игра на деньги позволяет получить солидную выплату и вывести ее со счета удобным способом.

Lucky Jet 2 имеет главные характеристики краш игр. Они выступают и причиной популярности аппарата. Пользователи к преимуществам относят и широкий диапазон ставок. Это делает игру универсальной. Она подходит новичкам и хайроллерам.