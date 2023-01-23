ЄС схвалив військову допомогу Україні на 500 мільйонів євро

Рада міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу на зустрічі у Брюсселі схвалила новий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів євро від Європейського фонду миру.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Сьогодні ми досягли домовленості про надання сьомого траншу військової підтримки з додатковими 500 мільйонами доларів США та додатковими заходами допомоги на суму 45 мільйонів доларів США для Збройних сил України, які тренуються нашою Європейською тренувальною місією”, — зазначив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Агентство Reuters також повідомило про схвалення пакета із посиланням на кілька джерел серед дипломатів, при цьому співрозмовники видання зауважили, що під час зустрічі її учасники також намагалися схилити Німеччину сприяти передачі Україні танків Leopard 2.

“Багато хто вважає, що німецькі танки Leopard, які стоять на озброєнні армій по всій Європі, найкраще підходять для України, але Берлін має дати дозвіл на їхній продаж, чого він ще не зробив”, — зазначається в повідомленні.

Раніше кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк повідомив, що під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу, яка відбувається 23 січня у Брюсселі, Угорщина запевнила, що не чинитиме опору в наданні чергового пакета військової підтримки для України.