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ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Шелкова в Україні

23.01.2023

Вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех» Михайла Шелкова.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.

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Так, у дохід держави стягнули:

  • квартиру загальною площею 175,5 кв. м в Одесі;
  • паркувальне місце в Одесі;
  • склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв. м у Нікополі;
  • комплекс у Нікополі;
  • квартиру загальною площею 68,5 кв. м у Нікополі;
  • трактор колісний;
  • причіп;
  • автомобіль Lexus;
  • чотири автомобілі Mitsubishi Pajero Sport;
  • грошові кошти на банківських рахунках;
  • 100% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН Україна».

Апеляційну скаргу можна подати протягом пʼяти днів із дня проголошення рішення.

Шелков займає 59 позицію в російському Forbes зі статками у $1,5 мільярда.

Вищий антикорупційний суд 26 грудня 2022 року почав розгляд справи за позовом Мінʼюсту про конфіскацію українських активів Михайла Шелкова, основного бенефіціара та члена ради директорів найбільшого у світі виробника титану російської ПАТ «Корпорація ВСМПО-Авісма»

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