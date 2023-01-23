24 січня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 24 січня

Сьогодні в Україні — День зовнішньої розвідки України. Його відзначають з 2018 року. Дату 24 січня обрали через те, що в цей день у 1919 році в УНР створили перший підрозділ розвідки .

В Індії відзначають Національний день дівчаток.

Також сьогодні — Міжнародний день освіти. Його проголосили в грудні 2018 року на міжнародної конференції в Брюсселі, присвяченій проблемам сучасної освіти. Ініціаторами стали представники Нігерії. Вони запропонували, аби щороку 24 січня проводили заходи на певну тему, яка пов’язана з проблемами сучасної освіти.

Яке релігійне свято 24 січня

В цей день православна церква вшановує пам’ять преподобного Феодосія Великого, який жив у V-VI століттях.

Народився Феодосій в місті Маґаріяс (Каппадокія). В дитинстві займався церковною читкою. Потім вирушив в Єрусалим, де відвідав євангельські місця. Став учнем преподобного Лонгіна.

Через деякий час Феодосій вирішив усамітнитися і оселився в одній із печер в пустелі. Незабаром навколо нього зібралась ціла чернеча громада. Тому Феодосій почав будувати монастир, і зрештою з’явилась Лавра Феодосія Великого — перший чернечий монастир в Палестині. До кінця життя Феодосія тут проживало близько 400 ченців.

Помер преподобний Феодосій у 529 році у віці 105 років.

День ангела 24 січня

Іменини в цей день святкують Федот, Феодосій, Михайло, Степан, Терентій, Федір, Агапій.

Які історичні події стались 24 січня

41 — у Римській імперії внаслідок змови вбитий імператор Калігула та його сім’я. На імператорський трон зійшов Клавдій.

1907 — В Англії організували перший скаутський загін.

1923 — у Харкові створено літературну спілку «Гарт».

1935 — в американському місті Річмонд надійшла у продаж перша партія банкового пива — Krueger Cream Ale.

1939 — землетрус у Чилі магнітудою 8,3 — загинуло 28 тис. людей.

1973 — нідерландський «Аякс» став першим переможцем Суперкубка Європи з футболу.

1976 — біля берегів Франції сів на мілину танкер Olympic Bravery, через три тижні він розколовся навпіл.

1977 — терористична атака іспанських ультраправих в Мадриді, внаслідок якої загинуло п’ять юристів профоб’єднання «Робочі комісії».

1984 — у США надійшли у продаж перші персональні комп’ютери Apple Macintosh — за ціною $2495.

1986 — американський космічний апарат Voyager 2 став першим штучним об’єктом, який досягнув Урана.

2011 — теракт в московському аеропорту Домодєдово — через вибух загинуло 37 осіб.

2015 — проросійські терористи «ДНР» обстріляли житловий квартал Маріуполя — загинуло 30 осіб.

Хто народився 24 січня

76 — Адріан, римський імператор (117—138).

1619 — Ямадзакі Ансай, японський філософ і вчений.

1679 — Христіан Вольф, німецький математик, філософ.

1712 — Фрідріх II, прусський король (1740—1786).

1732 — П’єр Бомарше, французький драматург.

1746 — Густав III, король Швеції (1771—1792).

1776 — Ернст Гофман, німецький письменник, композитор.

1862 — Едіт Вортон, американська письменниця, перша жінка, яка отримала Пулітцерівську премію (1921).

1960 — Настасія Кінскі, німецька актриса.

1991 — Жан Беленюк, український борець, олімпійський чемпіон 2020 року, народний депутат.

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