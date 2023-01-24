Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 24 січня.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

Російський окупант, протягом доби, завдав 9 ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей, а також 27 авіаційних ударів. Також противник здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни продовжують вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському напрямку веде безуспішні наступальні дії, ЗСУ відбили усі атаки противника.

На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону.

За минулу добу наші захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Червонопопівка Луганської області; Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Бучки, Михальчина Слобода Чернігівської області; Нововасилівка, Козаче, Сопич, Кучерівка. Загинули цивільні мешканці. Студенок, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Юнаківка, Волфине Сумської області; а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Новомлинськ, Кам’янка та Красне Перше Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Кругляківка Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва та Кузьмине Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії, танків та мінометів зазнали райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, артилерії та мінометів в районах населених пунктів Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів, зокрема: Комишуваха на Доннечині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. Черговий раз обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Протягом 10 днів, в окремих населених пунктах Луганської області, відзначається зменшення кількості особового складу противника. До того ж, стало практикою, що на передній край здебільшого відправляються мобілізовані російські військовослужбовці. В той час, коли професійні військові намагаються усіма способами залишатись в тилу.

За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію російської федерації сімей військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил рф.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Протягом минулої доби наші захисники збили два ворожі літаки Су-25; гелікоптер Ка-52; безпілотний літальний апарат «Орлан-10» та дві керовані авіаційні ракети Х-59. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили три райони зосередження окупантів та склад логістики.

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