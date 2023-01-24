Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 24 січня

Українські військові за добу ліквідували 690 окупантів, два літаки та чотири гелікоптера.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 24 січня орієнтовно склали:

особового складу близько 122170 (+690) осіб ліквідовано,

танків — 3152 (+2) од,

бойових броньованих машин — 6284 (+8) од,

артилерійських систем — 2148 (+2) од,

РСЗВ — 448 (+1) од,

засоби ППО — 220 (+0) од,

літаків — 289 (+2) од,

гелікоптерів — 281 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1897 (+3),

крилаті ракети — 749 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4944 (+8) од,

спеціальна техніка — 194 (+1).

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