Кирило Тимошенко подав у відставку з посади заступника керівника Офісу президента

Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента, написав заяву про звільнення з посади заступника керівника Офісу президента.

Про це він повідомив у соцмережах.

«Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. Дякую кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла! Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках. Дякую крутій команді Директорату з питань регіональної політики Офісу Президента. Без вас нічого б не було. Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую ЗСУ — що вберегли і бороните нашу країну. Дякую дружині і сину. За розуміння і підтримку», — написав Тимошенко і додав фото документа.

Причини свого звільнення він не розкрив.

Нагадаємо, що чутки про те, що Кирило Тимошенко може покинути свою посаду з’явилися минулого тижня. Очікувалося, що відповідне рішення ухвалять 19 січня, на нараді щодо кадрових питань за участю Володимира Зеленського.

Кирило Тимошенко обіймає посаду заступника керівника Офісу президента України (тоді ще — Адміністрації президента — Прим. Ред.) з 21 травня 2019 року. Він відповідав за регіональну політику і курував проєкт «Велике будівництво».

У жовтні 2022 року Кирило Тимошенко став фігурантом скандалу. З’ясувалося, що він використовує як службовий автомобіль, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.

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