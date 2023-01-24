ЗСУ за півгодини збили три ворожі вертольоти Ка-52

За пів години протиповітряного бою з 00:00 до 00:30 24 січня підрозділи зенітних ракетних військ знищили три російські ударні вертольоти Ка-52. Це сталося на східному напрямку фронту.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка Донецької області.

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