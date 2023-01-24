РНБО заборонила чиновникам виїжджати за кордон на відпочинок — Зеленський

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що РНБО ухвалила принципове рішення щодо виїзду чиновників за кордон. Воно стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час звернення до українців.

Зазначається, що у період мобілізації та під час воєнного стану державні службовці зможуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.

«Хочуть відпочивати зараз — будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться», — наголосив президент.

У пʼятиденний строк Кабмін внести відповідні зміни до правил перетину державного кордону.

Під заборону на виїзд потрапили:

глава Офісу Президента та його заступники, керівники інших служб, створених президентом;

міністри та їх заступники;

народні депутати;

керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники;

голови СБУ та НБУ та їх заступники;

секретар РНБО та його заступники;

усі члени Нацради з ТБ, Центрвиборчкому та Рахункової палати;

голови інших державних колегіальних органів;

омбудсмен та його представники;

голови всіх держадміністрацій та їх заступники, постпред президента у Криму та його заступники;

глави решти держорганів та його заступники;

голови всіх місцевих органів влади;

судді КС та інші судді;

прокурори;

керівники структурних підрозділів держорганів та всі, хто має бронь від мобілізації.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський вперше прокоментував активізацію мобілізації в Україні.

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