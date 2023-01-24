Заступник Резнікова подав у відставку через скандал із закупівлями продуктів для ЗСУ

У вівторок, 24 січня, заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку. Його прохання вже підтримав голова міністерства Олексій Резніков.

Про це повідомляється на сайті міністерства оборони України.

У заяві йдеться, що В’ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб «не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування».

«Попри те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше журналісти одного із видань опублікували власне розслідування про те, що Міноборони нібито закуповує продукти харчування для армії за завищеними цінами. Оборонне відомство одразу ж спростувало цю інформацію.

23 січня міністр оборони Олексій Резніков також пояснив ситуацію довкола скандальних закупівель. За його словами журналісти нібито маніпулюють інформацією, а високу ціну на яйця у 17 грн за штуку міністр пояснив «технічною помилкою».

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