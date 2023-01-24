Міндовкілля отримало від Литви пожежні автомобілі

ва пожежних автомобілі від Міністерства навколишнього середовища Литви були передані Іванківському лісгоспу на Київщині. Ключі від автівок лісівникам вручив перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Гречаник.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Під час окупації Київщини російськими військами Іванківський лісгосп дуже постраждав від бойових дій. Значна частина лісів зазнала нищівних пошкоджень від бомбардувань, обстрілів, мінувань, пожеж чи просто незрозумілих людській логіці вчинків агресора.

Розраховуємо, що ці автомобілі допоможуть лісівникам ефективніше захищати лісові екосистем від пожеж та допоможуть боротися з ними.

У цілому за останні декілька місяців наші установи природно-заповідного фонду отримали від Литви 33 автомобілі, обладнання для відеонагляду, комп’ютери та іншу техніку.

Завдяки домовленостям Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця та Міністра навколишнього середовища Литви Сімонаса Гентвіласа, очікується передача ще 3 пожежних авто та 300 комплектів протипожежного спецодягу. Усе це обладнання стане потужною підтримкою для українських лісозахисників.