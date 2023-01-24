СБУ викрила агента рф, який готував ракетний удар по критичній інфраструктурі Кропивницького

У Кіровоградській області СБУ викрила ще одного поплічник ворога. Чоловік збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисника цікавили локації місцевих об’єктів енергетики. Також за вказівкою ворога він мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому.

За сигналами «маячка» окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по українському енергооб’єкту.

У разі успішної повітряної атаки загарбники планували продовжити серію обстрілів по території обласного центру, використовуючи «наводки» агента фсб.

Проте Службі безпеки вдалося своєчасно викрили зловмисника.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужба рф завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

У поле зору агресора чоловік потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед свого оточення.

Для збору інформації для фсб їхній агент виходив на місцевість та здійснював фото-, відеофіксацію українських об’єктів.

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