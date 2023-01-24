Миколаїв готується до відновлення роботи порту – Гайду

Колектив миколаївського морського порту не втрачає надії на відновлення роботи та вже напрацьовує проекти з покращення обслуговування суден різних типів.
Як передає Amazing Ukraine, про це заявив народний депутат, голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду під час візиту до Миколаївської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України».
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«Майже 18 мільйонів тонн агропродукції експортувала Україна морем, починаючи із серпня. На жаль, поки тільки з одеських портів. Миколаїв лишається поза «зерновим коридором». Як наслідок, сотні людей без роботи. Аграрії недоотримують кошти, адже витрати на логістику «з’їдають» доходи від урожаю», – зазначив Олександр Гайду.
За словами народного депутата, відповіді на питання, коли саме Миколаїв приєднається до роботи “зернового коридору”, поки немає. Вона залежить від успіхів ЗСУ на Кінбурнській косі, зусиль дипломатів, міжнародних партнерів.
«Відновлення роботи – одне з ключових завдань, яке обговорюється на найвищому рівні. Сподіваємося, його вдасться вирішити успішно. Це буде перемога для аграріїв, Миколаєва, України, а також потужним внеском у нашу та світову продовольчу безпеку», – додав Олександр Гайду.
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