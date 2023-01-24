Україна та Фінляндія співпрацюватимуть у сфері цифровізації та цифрової стійкості 

Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство транспорту та зв’язку Фінляндії підписали меморандум у сфері цифрової трансформації. Під час зустрічі Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та Міністр з питань транспорту та зв’язку Фінляндії Тімо Гаракка обговорили подальший обмін досвідом та співпрацю країн у відбудові цифрової інфраструктури та посиленні кіберзахисту.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
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Команда Мінцифри продовжує будувати цифрову державу й постійно шукає нові можливості посилити її стійкість. Це особливо важливо у воєнний час. Саме тому ми залучаємось підтримкою інших країн, щоб впроваджувати інноваційні ідеї.
«Ми вдячні Фінляндії за підтримку цифровізації в Україні у такий складний час. Підписаний меморандум допоможе підсилити цифрову трансформацію та модернізацію телеком-інфраструктури в Україні. Також будемо переймати найкращі практики для запобігання кіберзагрозам та гібридним загрозам і розвивати цифрову стійкість держави», — зазначив Михайло Федоров.
«Я дуже вражений роботою, яку зробила Україна для просування цифровізації. Цією угодою ми вже заглядаємо в період відновлення України. Я вірю, що ми можемо багато чого навчитися один у одного», – додав Тімо Гаракка.
Підписаний меморандум дасть змогу країнам обмінюватися досвідом у сферах цифровізації, інформаційних технологій та кібербезпеки. Україна і Фінляндія співпрацюватимуть у галузі цифрової стійкості, а також у сфері відбудови та модернізації цифрової інфраструктури.
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