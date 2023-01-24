Борис Джонсон закликає Велику Британію надати Україні всю зброю для перемоги

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликає свою країну значно збільшити військову допомогу Україні. На його думку, українцям потрібно віддати всю необхідну зброю для перемоги.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише Dailymail.

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Джонсон сказав, що він побував у передмісті Києва і те, що наробила рф викликала огиду. Але це відбувається у кожній частині України, яку продовжує окупувати путін: тортури, зґвалтування, масові вбивства.

“У нього немає стриманості. У нього немає совісті. Він уже давно відмовився від найменшої поваги до законів війни — і з кожним днем ​​у жертву приноситься все більше невинних, гине все більше хоробрих українських солдатів і все більше молодих росіян потрапляє в пащу його. м’ясорубки”, — сказав Джонсон.

При цьому експосадовець запевнив, що немає сумнівів, що Україна перемагає та переможе у цій війні. За словами Джонсона, українські серця сповнені рішучості, і їхня рішучість міцнішає з кожним днем.

“Чим швидше ми зможемо допомогти українцям у їх неминучій перемозі, тим швидше закінчаться їхні страждання і тим швидше весь світ, у тому числі і Росія, зможе почати одужувати від путінської катастрофи. Це вимагає від усіх нас на Заході, від усіх друзів України, подвоїти і потроїти нашу підтримку”, – зазначив Джонсон.

При цьому він уточнив, що ЗСУ потрібний “далекобійний вогонь” — артилерія дальньої дії, яка може знищити позиції путіна здалеку. Українцям потрібні сотні танків, і вони мають отримати їх від американців, німців, поляків та багатьох інших