Лукашенко заявив, що Україна пропонувала Білорусі «укласти пакт про ненапад»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову заявив про «погрози» Мінську з боку Заходу, додавши, що йому, нібито, пропонували навіть «укласти пакт про ненапад» з Україною. Хто і коли пропонував — самопроголошений президент не уточнив.

Його слова цитує видання БЕЛТА.

«З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх. Польща, Литва взагалі очманіли. . Навіщо це їм треба? Незрозуміло», — заявив він.

За його словами, саме тому в Білорусі нібито «вимушені жорстко реагувати».

«Нам по периметру вистачає питань — і в повітряному просторі, і на землі, зелений кордон. У нас там вистачає проблем. Дай боже втримати все це», — додав він.

При цьому Лукашенко запевняє, що «якби білоруси не вистояли у 2020 році», у країні зараз «було б гірше, ніж в Україні».

Нагадаємо, раніше Європарламент закликав створити спецтрибунал для путіна та Лукашенка.

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