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Кабмін підтримав звільнення п’ятьох очільників обласних військових адміністрацій

24.01.2023

На засіданні Кабінету Міністрів України 24 січня ухвалили низку кадрових рішень.

Про це повідомив міністр Олег Немчінов.

Рішенням уряду з посад заступників міністрів звільнено:  

  • В’ячеслава Шаповалова — заступника міністра оборони України;
  • Івана Лукерю — заступника міністра розвитку громад та територій України;
  • В’ячеслава Негоду — заступника міністра розвитку громад та територій України;
  • Віталія Музиченка — заступника міністра соціальної політики України. 

Також Кабмін підтримав проєкти указів президента про звільнення:

  • Валентина Резніченка — Дніпропетровська ОВА;
  • Олександра Старуха — Запорізька ОВА;
  • Олексія Кулеби — Київська ОВА;
  • Дмитра Живицького — Сумська ОВА; 
  • Ярослава Янушевича — Херсонська ОВА. 

 На посаду заступника міністра економіки України призначили Олексія Соболєва.

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