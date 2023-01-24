Кабмін підтримав звільнення п’ятьох очільників обласних військових адміністрацій

На засіданні Кабінету Міністрів України 24 січня ухвалили низку кадрових рішень.
Про це повідомив міністр Олег Немчінов.
Рішенням уряду з посад заступників міністрів звільнено:
- В’ячеслава Шаповалова — заступника міністра оборони України;
- Івана Лукерю — заступника міністра розвитку громад та територій України;
- В’ячеслава Негоду — заступника міністра розвитку громад та територій України;
- Віталія Музиченка — заступника міністра соціальної політики України.
Також Кабмін підтримав проєкти указів президента про звільнення:
- Валентина Резніченка — Дніпропетровська ОВА;
- Олександра Старуха — Запорізька ОВА;
- Олексія Кулеби — Київська ОВА;
- Дмитра Живицького — Сумська ОВА;
- Ярослава Янушевича — Херсонська ОВА.
На посаду заступника міністра економіки України призначили Олексія Соболєва.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.