Кабмін підтримав звільнення п’ятьох очільників обласних військових адміністрацій

На засіданні Кабінету Міністрів України 24 січня ухвалили низку кадрових рішень.

Про це повідомив міністр Олег Немчінов.

Рішенням уряду з посад заступників міністрів звільнено:

В’ячеслава Шаповалова — заступника міністра оборони України;

Івана Лукерю — заступника міністра розвитку громад та територій України;

В’ячеслава Негоду — заступника міністра розвитку громад та територій України;

Віталія Музиченка — заступника міністра соціальної політики України.

Також Кабмін підтримав проєкти указів президента про звільнення:

Валентина Резніченка — Дніпропетровська ОВА;

Олександра Старуха — Запорізька ОВА;

Олексія Кулеби — Київська ОВА;

Дмитра Живицького — Сумська ОВА;

Ярослава Янушевича — Херсонська ОВА.

На посаду заступника міністра економіки України призначили Олексія Соболєва.

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