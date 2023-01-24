Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Поранені дві дитини (фото)

Російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині та поранили чотирьох людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок удару постраждали дві дитини. Стан здоров’я усіх поранених зараз задовільний. У місті пошкоджені багатоповерхівки, але точні наслідки ще встановлюють.

Нагадаємо, 22 січня унаслідок обстрілів у селі Петрівка Харківської області загинула жінка, у Вовчанську — поранений чоловік.

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