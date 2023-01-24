Готуємо їжу без світла: портативна газова плита з балоном для квартири і будинку

Від тривалих відключень світла особливо потерпають мешканці багатоповерхівок з електричними, а не газовими плитами.

Згідно з будівельними нормами, не можна проводити газ до будинку, у якого більше 10 поверхів. Тому більшість новобудов «живе» лише на електриці.

Це означає, що у разі вимкнення електропостачання не працюють не лише плити й духовки, але також електрочайники і мікрохвильовки. Тобто їжу неможливо не те що приготувати, але навіть розігріти.

В такому випадку врятують портативні газові плити.

Chas News роз’яснює, як безпечно і недорого замінити електричні плити газовими з балонами.

Газовий пальник: плюси та мінуси

Найпростіший портативний варіант джерела відкритого вогню — це газовий пальник. Працюють вони від газу в балончику.

Плюси. Пальники легкі самі по собі, портативні, їх легко використовувати. Можуть бути з п’єзопідпалом, що зручно, коли немає під рукою сірників або запальнички. Коштують недорого.

Зазвичай газові пальники застосовують для розігріву їжі на активному відпочинку або в умовах, де немає джерела тепла (будмайданчики, склади).

В січні 2022 року туристичні пальники коштують від 400 грн.

Мінуси. Пальники не підходять для приготування великої кількості їжі, в них лише одна конфорка, їхня конструкція не надто стійка, а система безпеки — найпростіша.

Газова мініплита для квартири: плюси і мінуси

Портативна газова плитка — більш надійний і прийнятний варіант для квартири в багатоповерховому будинку. Принцип їхньої дії — такий же, як у пальників. Проте у мініплит є кілька переваг.

Плюси. Портативні газові плитки — стійкіші та безпечніші за пальники. Вони можуть бути на кілька конфорок, що дозволяє одночасно готувати або розігрівати кілька страв. Також оснащуються п’єзопідпалом. Коштують дорожче за туристичні пальники, але не надто багато.

Портативні газові плити легко переміщати. Тому їх без проблем можна використовувати в міській квартирі взимку, а влітку брати з собою в заміській будинок.

Мінуси. Треба розуміти, що мініплита з газовим балоном в міській квартирі — це компромісний варіант, для підстраховки. Постійно готувати на ній їжу буде досить дорого, бо доведеться часто міняти балони з газом. А вони через великий попит взимку 2022/23 значно подорожчали, як і все подібне обладнання.

Портативна газова плита для квартири: як вибрати, на що звернути увагу

Матеріал. Корпус портативних плит роблять з металу, а конфорки — з алюмінію або кераміки. Керамічні — безпечніші, витримують низькі температури в разі використання на відкритому просторі, мають меншу витрату палива. Тому плити з керамічними конфорками коштують дорожче за моделі з металевими.

Система безпеки. Якісні портативні плити оснащують захистом від неправильної установки балона, а також підвищеного тиску та витоку газу. Також для квартири потрібно брати модель з мінімальним викидом чадного газу.

Кількість конфорок, розмір, вага. Більш ніж одна конфорка в плиті дозволить готувати чи розігрівати кілька страв одночасно. А чим ширша поверхня, тим більшу каструлю чи пательню можна поставити на плиту. Це варто брати до уваги, якщо потрібно регулярно готувати їжу на кілька людей.

Водночас розмір і вагу плити треба враховувати, якщо її будуть часто переміщати. Адже вага деяких моделей перевищує 5 кг.

Потужність. Чим потужніша портативна плита, тим швидше можна приготувати або розігріти їжу. Але моделі з більшою потужністю і коштують більше.

Наявність п’єзопідпалу та регулювання полум’я. Про зручність автоматичного п’єзопідпалу ми вже згадували. З вбудованим в конфорку п’єзоелементом користувачу не потрібні сірники.

Регулювання інтенсивності полум’я у звичайній газовій плиті (як і потужності в електричній) виглядає чимось невід’ємним і обов’язковим. Але в найпростіших портативних плитах його може не бути. Тому варто пересвідчитись в технічних характеристиках, що полум’я можна регулювати і користуватися плиткою буде зручно.

Ціна. Найдешевші плити на одну конфорку стартують від 800 грн. Середня ціна — 1500-2000 грн.

Які газові балони потрібні для портативної газової плити

Для мініплит використовують невеличкі балони з газом. Їх вставляють безпосередньо в корпус плити. В балонах зазвичай використовують суміш пропану і бутану для вищої температури горіння.

За типом з’єднання найпопулярніші балони — цангові. Також бувають з різьбою.

Об’єми балонів для мініплит бувають різними. Стандартними вважають на 400 мл, але бувають на 520, 600 мл і так далі. Тому при купівлі плити потрібно уточнити, балони яких об’ємів в ній можна використовувати.

Коштують балони для мініплит в середньому від 100 грн.

У деяких моделях портативних плит до комплекту входить перехідник на великі газові балони, наприклад на 50 літрів. Але такі балони не можна використовувати в багатоповерхівках! Лише в будинках, в яких не більше двох поверхів.

Тому великі балони для маленьких плит можна застосовувати лише у певних умовах. А про варіанти для приватних будинків піде мова нижче.

Техніка безпеки при використанні газових портативних плит: чого не можна робити

Навіть маленька газова плитка може спричинити велику біду, якщо користуватися необережно.

Не можна:

залишати портативну плиту без нагляду під час роботи;

залишати балон у плиті після завершення готування;

спати у приміщенні з підключеними газовими прилади;

користуватися газовими приладами при несправній вентиляції або її відсутності;

допускати до газової плити або балонів дітей.

Газова плита з балоном для будинку

Варіант із портативною газовою плитою з невеликим балоном підходить і для приватного будинку.

Але, як ми зазначали, мініплитка не доцільна для постійного приготування на ній їжі для усієї сім’ї.

Для приватних будинків, до яких не підведений газ, оптимальнішими варіантом є звичайна газова плита плюс великий газовий балон (приміром, на 50 л).

Балон можна приєднати фактично до будь-якої звичайної плити. Можливо, майстру лише доведеться замінити форсунки плити під використання балону.

Великі газові балони бувають від 5 до 50 літрів. У вазі газу це:

50 літрів — 21,5 кг газу;

27 літрів — 11,4 кг газу;

12 літрів — 5,3 кг газу;

5 літрів — 2,3 кг газу.

Як відбувається заміна газу в балонах

Якщо маленькі газові балони для портативних плит є одноразовими, то великі — багаторазового використання. Коли газ закінчиться, великий балон не викидають. Його або заправляють заново, або міняють на інший повний балон.

Практика обміну порожніх балонів на повні досі існує в деяких селах.

А заправити балон газом можна на деяких заправках. В цьому випадку на заправці має бути перехідник із пістолета на балон. І головне, щоб в наявності був саме пропан-бутан, а не природний газ (метан).

На скільки вистачає газового балону для плити

Витрати газу під час використання балона вказують у технічній документації до плити.

Термін використання газу в балоні залежить від того, наскільки часто і активно мешканці користуються плитою.

Наприклад, для плити вказані витрати газу у 486 г/год. Це цифри «на максималках» — тобто коли всі чотири конфорки працюють на повну. В такому разі 50-літрового балону, який містить 21,5 кг газу, вистачить на 44 години такої роботи.

Якщо ж на повну використовувати лише дві конфорки — це вже 88 годин горіння. Одну — 176 годин. Далі оцінюємо, скільки годин в день працюватиме конфорка. Нехай, пара годин на приготування страв плюс ще 1-2 години протягом дня на розігрів їжі та кип’ятіння води.

Виходить орієнтовно — до двох місяців такого доволі інтенсивного використання.

Скільки коштує заправити газовий балон

Новий балон з пропан-бутаном на 50 літрів коштує до 5 тис. грн. Вживаний порожній балон — 2,5 тис.

Заправити балон на 50 л в Києві коштує приблизно 800 грн.