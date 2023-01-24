Уряд на засіданні призначив наглядову раду «Нафтогазу». Хто до неї увійшов

Кабінет міністрів на засіданні призначив членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє пресслужба компанії.

Незалежними членами стали колишній старший віце-президент норвезької компанії Equinor (Statoil) Анфіннсен Тор Мартін, президент та гендиректор Vermilion Energy Маріно Ентоні, Хуквей Річард, який має 33-річний досвід роботи у компанії BP, та професор бізнес-школи INSEAD Людо ван дер Хейден.

До ради увійшли також заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма та радниця прем‘єр-міністра України з питань енергетики Наталя Бойко.

Нагадаємо, Андрію Коболєву, колишньому керівнику компанії «Нафтогаз України», повідомили про підозру в заволодінні понад 229 млн грн.

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