“Дія” запускає тестування важливої функції для сімей з дітьми

На порталі “Дія” запустили запис на бета-тестування послуги, яка передбачає подачу заяви на отримання державної допомоги для сімей з дітьми.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНІАН.

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“Створили нову зручну послугу для окремих сімей з дітьми – подати заяву на допомогу можна буде на порталі “Дія”. Зараз набираємо тестувальників, щоб перевірити та, за потреби, вдосконалити сервіс. Замість черг, ксерокопій та нескінченних поїздок у держустанови – кілька кліків в онлайні”, – йдеться в повідомленні.

До тестування можуть долучитись: батьки, які усиновили дитину; українці, які доглядають за хворою дитиною; люди з інвалідністю з дитинства та батьки дітей з інвалідністю; одинокі матері чи батьки, які не перебувають у шлюбі.

Також знадобиться електронний підпис: кваліфікований електронний підпис (КЕП) чи “Дія.Підпис”.