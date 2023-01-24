Близько 5000 безробітних долучилися до Армії відновлення

До проєкту Армія відновлення приєдналися вже близько п’яти тисяч безробітних громадян України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Заступник міністра економіки Тетяна Бережна заявила, що проект повноцінно працює вже у 10 областях. За свою роботу його учасники отримають оплату у розмірі 6700 грн, що є більшою сумою, ніж середня виплата допомоги з безробіття.

“Тому участь у цій програмі вигідна для безробітних. Торік держава профінансувала виконання таких робіт на 29 млн грн. У 2023 році на це передбачено 104 млн грн”, – заявила вона.

Бережна додала, що тип робіт залежить від потреб конкретного регіону: десь вони мають оборонний характер, тоді як в інших це може бути ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

Найбільше безробітних залучено до проекту у Полтавській області – 1418 осіб, Сумській – 980 осіб, та Київській – майже 900 осіб.