У Києві завершили відновлення 11 із 17 багатоповерхівок, пошкоджених російськими ракетами

У Києві минулого року відновили 11 із 17 житлових багатоповерхових будинків, які зазнали найбільших пошкоджень внаслідок російських обстрілів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє КМДА.
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Експерти встановили 17 найбільш пошкоджених серед житлових багатоповерхівок. 2022 року на технічну експертизу та відновлення цих будинків із бюджету Києва виділили 407,5 млн гривень.
Ще в шести багатоповерхових будинках відновлювальні роботи заплановано завершити у першому півріччі цього року. На це у міському бюджеті передбачено 159,5 млн гривень. Ідеться про будинки, розташовані за адресами: вулиця Глибочицька, 13, секція 7; вулиця Глибочицька, 13, секція 3; проспект Свободи 8/28; вулиця Межова, 24; вулиця Межова, 26; вулиця Остапа Вишні, 7.
Крім того, у 2022 році з резервного фонду Державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій у столиці виділили 200 млн гривень, з яких минулого року витратили 111,1 млн гривень.
Також станом на початок січня 2023 року у Києві відновлено 121 зі 145 об’єктів соціальної інфраструктури, пошкоджених внаслідок бойових дій. Зокрема, відремонтовані 47 шкіл, 28 дитячих садочків та 46 інших об’єктів, серед яких заклади охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та професійної освіти. З бюджету міста Києва на ці роботи у 2022 році було спрямовано 212,6 млн гривень, а також власні кошти закладів і комунальних підприємств, благодійні внески.
Цього року відновлювальні роботи заплановано продовжити у закладі дошкільної освіти комплексного типу № 435 у Подільському районі, у Національному музеї «Київська картинна галерея» та у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, у Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького, а також у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва на вулиці Жилянській. З міського бюджету на ремонт виділили 57,6 млн гривень.
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