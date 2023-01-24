Російському командиру, за чиїм наказом вдарили по Дніпру, повідомили про підозру

СБУ повідомила про підозру Олегу Тимошину, командиру 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС рф.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Слідчі зібрали велику доказову базу, яка свідчить, що полковник Тимошин причетний до цілої серії ударів по цивільній інфраструктурі України. Саме він був тим, хто наказав вдарити по житловому будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року. У результаті обстрілу загинули 46 людей, ще 79 — травмовано.

Також Тимошин причетний до ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці 27 червня минулого року. За його вказівкою окупанти у травні обстріляли ракетами торговельний центр «Рів’єра» в Одесі та міський будинок культури у Лозовій Харківської області. Також Тимошин віддав наказ вдарити по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку «Годжи» в селищі Сергіївка на Одещині.

Всього через здійснені за наказом полковника обстріли загинули 88 українців, ще 240 — отримали поранення. Слідчі СБУ повідомили Тимошину про підозру за чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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