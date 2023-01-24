Німеччина «терміново» розгляне запит Польщі на постачання Україні танків

Представник уряду Німеччини заявив, що країна терміново розгляне запит Польщі на постачання танків Leopard 2 Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

Мова про запит Варшави на відправлення в Україну 14-ти бойових машин. Джерело видання в німецькому уряді заявляє, що рішення можуть ухвалити протягом двох тижнів.

Днем раніше очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок заявила про те, що Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща передасть танки. Однак рішення все ще нема

Берлін вже тривалий час не дає дозволу направити в Україну бойові машини. Кацлер Олаф Шольц хоче, аби першими танки західного зразка почали постачати Штати.

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