В Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму «Омікрон»

У МОЗ повідомили, що в Україні зафіксували перший випадок зараження новою сублінією варіанта коронавірусу «Омікрон» XBB.1.5 або «Кракен».

У Сумській області заразилась людина, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що варіант ХВВ.1.5 не має мутацій, які роблять його більш небезпечним. Однак цей субваріант ефективніше ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у літніх людей та людей з ослабленим імунітетом.

У США ХВВ.1.5 швидко заміщує стандартний варіант «Омікрона» (з 1 % на 47 тижні 2022 року до 8 % на 50 тижні).

З жовтня по січень у 38 країнах зареєстрували 5288 випадків хвороби, викликаних субваріантом «Кракен». Більшість із них фіксували у Сполучених Штатах Америки (82,2 %), Великій Британії (8,1 %) і Данії (2,2 %).

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