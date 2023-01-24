Нацкомісія оштрафувала два обленерго за несправедливі відключення світла

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) наклала штрафи на АТ «ДТЕК Одеські електромережі» та ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі».

Про це повідомляють у рішенні комісії за 24 січня.

Обидві компанії оштрафували для «недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії».

Також НКРЕКП перенесла розгляд питання про недотримання графіків іншими обленерго. Раніше Міністерство енергетики вже називало регіони, у яких зафіксовано найбільше випадків порушення графіків відключення електроенергії.

Нагадаємо, Chas News щодня публікує графіки відключень електроенергії в усіх областях України.

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