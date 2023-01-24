США можуть оголосити про постачання танків Abrams в Україну цього тижня — WSJ

Адміністрація Байдена схиляється до рішення відправити в Україну «значну» кількість танків Abrams M1.

Про це із посиланням на американських чиновників повідомляє видання The Wall Street Journal.

За даними видання, про постачання можуть оголосити вже цього тижня. Надання танків Abrams стане частиною ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною, в межах якої Берлін передасть Україні Leopard 2 та дозволить зробити це іншим країнам. Запит на постачання танків вже подала Польща.

Білий дім відмовився коментувати інформацію журналістів.

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