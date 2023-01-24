Сили оборони за добу збили три російські гелікоптери та літак — Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на вечір 24 січня ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Противник не припиняє обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Ударів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них Гута-Студенецька, Бучки та Михальчина Слобода Чернігівської області; Нововасилівка, Сопич, Кучерівка, Студенок, Козаче, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Волфине, Юнаківка Сумської області, а також Басове, Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Веселе, Вовчанськ, Варварівка та Григорівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Кислівка, Берестове Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Ямполівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження від танків та артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Михайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкових та артилерійських обстрілів постраждали райони понад 20 населених пунктів, а саме: Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новоданилівка та Веселе Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення. Ударів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Веселе, Бургунка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

У Криму росіяни здійснюють приховану мобілізацію місцевого населення.

Зенітно-ракетні війська ЗСУ за добу знищили три вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області. Також у районі Бахмута українські захисники збили російський Су-25.

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