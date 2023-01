Король морів. Що відомо про гелікоптер Sea King, який отримала Україна

Велика Британія передала Україні гелікоптери Sea King. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023

Chas News розповідає, що це за «пташка» та які її технічні особливості.

Його прототип — Sikorsky SH-3 Sea King, вертоліт-амфібія

Велика Британія надала Україні гвинтокрили Westland WS-61 Sea King («Король морів»). Це — ліцензійна версія американського вертольоту Sikorsky SH-3 Sea King.

Sikorsky SH-3 Sea King представили ще в 1959 році. Практично одразу він основним вертольотом-мисливцем за субмаринами на озброєнні ВМС США. Створенню гелікоптера посприяла Холодна війна, коли США намагались знайти протидію радянському флоту, який налічував дві сотні субмарин.

Саме тому однією з головних переваг Sea King є наявність корпусу амфібії, який дозволяє здійснювати посадку як на землю, так і на водну поверхню. За це його прозвали «вертоліт-амфібія».

Подібні властивості роблять машину універсальною у використання: і для військових цілей, і в пошуково-рятувальних місіях.

У 90-х Штати замінили гелікоптер на іншу модель, проте різні модіфікації Sea King лишаються на озброєнні низки країн світу, зокрема, Німеччини, Індії, Японії та Великої Британії.

Як використовують гелікоптери Westland WS-61 Sea King

Гелікоптер Westland WS-61 Sea King Велика Британія здебільшого використовує в завданнях протичовнової боротьби.

Від його американського прототипу гвинтокрил відрізняють два турбодвигуни Rolls-Royce Gnome (мають кращу продуктивність при високих температурах) та британські системи для боротьби з підводними човнами.

Крім того, завдяки повністю комп’ютеризованій системі управління польотом, британська версія є більш автономною і не потребує тактичного контролю.

За роки експлуатації вертольоти Sea King довели свою надійність та універсальність.

Їх задіювали для розвідки та патрулювання під час Фолклендської війни 1982 року — протистояння Великої Британії та Аргентини за контроль над Фолклендськими островами.

В 1990-ті ці вертольоти використовували сили коаліції проти режиму Саддама Хусейна. Здебільшого — в транспортних місіях: перекидання військових між флотом і суходолом, а також перевезення цивільного населення.

Останні роки гелікоптери активно використовують в пошуково-рятувальних операціях.

Технічні характеристики вертольоту Westland WS-61 Sea King

Екіпаж : 2—4 особи.

2—4 особи. Крейсерська швидкість польоту: 207 км/год.

207 км/год. Довжина корпусу: 17 м.

17 м. Вага порожнього гвинтокрила: 6,4 т,

6,4 т, Максимальна злітна вага: 9,7 т.

9,7 т. Швидкість підйому: 10,3 м/с.

10,3 м/с. Максимальна дальність польоту: 1230 км.

Sea King налічує більше 30 модифікацій для різних оперативних задач. Наразі не повідомлялось, яку саме версію вертольоту передали Україні. Однак на відео видно, що гелікоптер обладнаний радаром для пошуку морських цілей. В такому разі ЗСУ зможуть використовувати гвинтокрил не лише в пошуково-рятувальних місіях, але й для виявлення човнів противника.

Відомо, що Україна спільно з Великою Британією натренували одразу десять екіпажів для Sea King. Тому, ймовірно, в майбутньому очікуються поставки ще декількох «королів морів».