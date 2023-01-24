Графіки відключення світла в Україні 25 січня: де та коли не буде електрики

Ситуація з електропостачанням в Україні залишається непростою. В енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії після російських атак.
До того ж по країні знизилась температура повітря. На початку тижня в деяких областях через перевищення лімітів електроспоживання запроваджували аварійні відключення.
У більшості регіонів світло вимикають за графіком. Хоча напередодні нацкомісія оштрафувала два обленерго за несправедливі відключення світла.
Сhas News розповідає, де можна подивитися графіки відключень електроенергії.
Коли не буде світла у Києві 25 січня
У столиці застосовують стабілізаційні відключення.
Дізнатись графіки відключень світла у Києві можна за посиланням.
Коли не буде світла у Київській області 25 січня
На Київщині також обіцяють вимикати світло за стабілізаційними графіками. Дізнатись, коли вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за посиланням.