Графіки відключення світла в Україні 25 січня: де та коли не буде електрики

Ситуація з електропостачанням в Україні залишається непростою. В енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії після російських атак.

До того ж по країні знизилась температура повітря. На початку тижня в деяких областях через перевищення лімітів електроспоживання запроваджували аварійні відключення.

У більшості регіонів світло вимикають за графіком. Хоча напередодні нацкомісія оштрафувала два обленерго за несправедливі відключення світла.

Сhas News розповідає, де можна подивитися графіки відключень електроенергії.

Коли не буде світла у Києві 25 січня

У столиці застосовують стабілізаційні відключення.

Дізнатись графіки відключень світла у Києві можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 25 січня

На Київщині також обіцяють вимикати світло за стабілізаційними графіками. Дізнатись, коли вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за посиланням.