Німеччина погодилась надіслати Україні танки Leopard 2 — Spiegel

Уряд Німеччини погодився відправити в Україну танки Leopard 2 та дозволить зробити це союзникам.

Про це пише Spiegel із посиланням на джерела.

Зазначають, що ФНР погодилась передати щонайменше одну роту танків Leopard 2A6. За стандартами НАТО рота включає про 14 бойових машин.

За даними видання, танки передадуть зі складів Бундесверу. Крім того, у середньостроковій та довгостроковій перспективі можуть бути підготовлені до використання інші бойові танки з запасів країни.

Також Німеччина надасть дозвіл на експорт танків Leopard, які є у інших країн, зокрема у Польщі.

Водночас у Бундестазі повідомили, що офіційно ухвалять рішення щодо передачі Leopard 2 завтра, 25 січня.

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