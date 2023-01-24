Олексія Кулебу призначили заступником глави Офісу президента

Сьогодні, 24 січня, Володимир Зеленський призначив на посаду заступника керівника Офісу президента Олесія Кулебу.

Про це повідомили на сайті глави держави.

Іншим указом президент звільнив Кулебу з посади очільника Київської ОВА, яку той очолював раніше.

До того, у 2020 році, Кулеба був главою департаменту КМДА з питань благоустрою, а потім став заступником мера Віталія Кличка. Згодом він очолив Київську обласну державну адміністрацію.

Нагадаємо, раніше посаду заступника глави ОП обіймав Кирило Тимошенко. Але 23 січня він написав заяву про звільнення. Про причини свого звільнення Тимошенко не розповів.

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