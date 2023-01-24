25 січня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 25 січня

Сьогодні в Єгипті відзначають День революції 2011 року — на честь протестів проти 29-річного правління Хосні Мубарака.

Також в Єгипті сьогодні — День національної поліції. Його відзначають у річницю опору єгипетських офіцерів поліції британській армії в 1952 році, в останні місяці колоніальної ери.

В Індії — Національний день виборців.

В Індонезії — Національний день харчування.

На Арубі сьогодні — День Бетіко. Він присвячений Гильберто Франсуа Крусу, або просто Бетіко Крусу — політику, який проживав у 1938—1986 роках. Крус був прихильником виходу острова з-під юрисдикції Нідерландів, засновником та лідером політичної партії Народний виборчий рух. 25 січня — день народження Бетіко Круса.

А в Шотландії вшановують пам’ять поета Роберта Бернса (1759—1796). Він також народився 25 січня. Через те, що заходи на його честь зазвичай проводять ввечері, подія називається Вечеря Бернса, або Ніч Бернса, хоча використовується і звична назва День Роберта Бернса.

В росії ж сьогодні відзначають День студента. 25 січня 1755 року імператриця Єлизавета підписала указу про заснування Московського університету. Згодом день народження університету став святом російського студентства, а з 2005-го його зробили офіційним в країні.

Яке релігійне свято 25 січня

Сьогодні — Тетянин день, на честь християнської мучениці Тетяни Римської.

Вона народилась наприкінці ІІ століття в сім’ї римського проконсула. Тетяна, як і її батько, сповідувала християнство, вона стала однією з перших жінок-дияконес Римської церкви. В ті часи в Римі ранні християни наражались на гоніння та переслідування. Префект міста Ульміян спочатку вмовляв Тетяну зректися своєї віри. А після відмови наказав піддати її тортурам. Зрештою Тетяни відтяли голову.

День ангела 25 січня

Іменини в цей день святкують Ілля, Макар, Петро, Сава, Тетяна.

Які історичні події стались 25 січня

1479 — підписання Константинопольського договору поклало край 15-річній війні між Венеціанською республікою та Османською імперією.

1533 — англійський король Генріх VIII таємно одружився з Анною Болейн, за що пізніше його відлучили від церкви.

1791 — англійський парламент розділив Квебек на Верхню та Нижню Канаду (нині — Онтаріо та Квебек).

1802 — Наполеон I обраний президентом Італії.

1831 — сейм Королівства Польського проголосив усунення від влади у Польщі російського імператора Миколи I. Польща на короткий час повернула собі незалежність.

1858 — марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцом Пруссії Фрідріхом, після чого став популярним як весільний марш у всьому світі.

1878 — перший у світі випадок потоплення судна торпедою: російська торпеда на Батумському рейді потопила османський сторожовий пароплав «Інтібах».

1915 — американський винахідник Олександр Белл провів перший трансамериканський сеанс телефонного зв’язку між Нью-Йорком та Сан-Франциско.

1917 — на міні в Ірландському морі підірвався британський крейсер Laurentic, на борту якого знаходилось 3211 злитків золота. Загинуло 350 осіб.

1919 — у Нью-Йорку відкритий найбільший на той час готель у світі — «Пенсильванія».

1924 — у французькому містечку Шамоні стартували перші Зимові Олімпійські ігри, в яких взяли участь спортсмени з 18 країн.

До речі, останні Зимові Ігри відбулись у 2022 році в Пекині. До них Сhas News підготував захопливий тест на знання Олімпіад.

1949 — у Лос-Анджелесі (США) відбулася перша церемонія вручення телевізійних нагород Emmy.

1955 — вчені Колумбійського університету (США) створили ядерний годинник, який показує час із похибкою у одну секунду на 300 років.

1964 — у США запустили на орбіту супутник Echo 2, який встановив супутниковий зв’язок між США та СРСР.

1965 — Йосипа Сліпого, що відсидів 18 років у радянських таборах, висвятили у Ватикані кардиналом і призначили головою УГКЦ.

1971 — італійська ліво-терористична організація «Червоні бригади» провела першу помітну акцію — вибухи на заводі Pirelli в Лаїнате.

2010 — катастрофа Боїнга-737 ефіопської авіакомпанії Ethiopian Airlines поблизу Бейрута — 90 загиблих.

Хто народився 25 січня

1615 — Говерт Флінк, голландський живописець.

1627 — Роберт Бойль, англійський хімік, фізик.

1708 — Помпео Батоні, італійський художник.

1736 — Жозеф-Луї Лагранж, французький математик.

1759 — Роберт Бернс, шотландський поет.

1783 — Вільям Колгейт, американський бізнесмен.

1806 — Деніел Маклайз, ірландський художник.

1874 — Сомерсет Моем, англійський письменник.

1882 — Вірджинія Вулф, британська письменниця.

1938 — Володимир Висоцький, радянський автор пісень, співак, актор.

1978 — Володимир Зеленський, український шоумен, шостий президент України.

1980 — Хаві, іспанський футболіст, чемпіон світу (2010) та Європи (2008, 2012).

1981 — Аліша Кіз, американська співачка.

1985 — Тіна Кароль, українська співачка.

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