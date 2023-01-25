«Повернули в моду леопард»: соцмережі заполонили меми про передачу танків Leopard

Учора, 24 січня, німецьке видання Spiegel з посиланням на джерела повідомило, що Канцлер Німеччини Олаф Шольц все ж погодився відправити в Україну танки Leopard 2.

Не зважаючи на те, що ухвалити офіційне рішення щодо поставок у Бундестазі мають тільки сьогодні, мережу вже заполонили меми про довгоочікувані Leopard від Німеччини.

Українці порівняли емоції від повідомлення про поставки танків з бурхливою реакцією Арсенія Яценюка на звільнення з колонії в 2014 році Юлії Тимошенко.

Жартують, що один з німецьких леопардів вже виконує бойові завдання на сході.

Аби закликати Німеччину до дій у соцмережах запустили флешмоб #FreeTheLeopards. Користувачі одягали речі з леопардовим принтом, тим самим повернули тренд із минулого у моду.

У леопард одягнули навіть поета Тараса Шевченка.

Іронізують і нерішучість Шольца ухвалити рішення передати України танки. Жартують, що за леопарди він тримався до останнього.

А польське видання Wprost на своїй обкладинці порівняло побоювання німецького канцлера з наляканим страусом.

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