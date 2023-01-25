Сьогодні Зеленському — 45: як з роками змінювався український президент (фото)

Сьогодні, 25 січня, чинний президент України Володимир Зеленський святкує свій 45 День народження.

У найважчий для української незалежності період цей день для нього буде не таким, як зазвичай. Майже рік війни та понад три — у статусі першої особи кардинально змінили Зеленського.

Chas News зібрав добірку фото, аби показати, як Володимир Зеленський трансформувався в одного з найвпливовіших людей світу.

Зеленський у дитинстві

Народився майбутній президент 25 січня 1978 року у Кривому Розі. В перший клас він пішов у монгольському місті Ерденет. Там Зеленський прожив разом з батьками чотири роки.

Згодом вони повернулися до Кривого Рогу, а маленького Володимира віддали до місцевої гімназії № 95. Там, зі слів рідних, він брав ативну участь у самодіяльності та любив привертати до себе увагу.

Навчання Зеленського в університеті

У 1995 році Володимир Зеленський вступив до Київського національного економічного університету за спеціальністю «Правознавство», де здобув кваліфікацію юриста.

Під час навчання і розпочався зірковий шлях Зеленського як шоумена. Володимира запросили в команду КВК «Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит».

Згодом, у 1997 році разом з друзями він створив команду КВК «95-й квартал», де сам Зеленський був капітаном й автором.

З 1999 року «95-й квартал» виступав у Вищій лізі КВК, але 2003 року відбувався конфлікт команди з об’єднанням Олександра Маслякова «Амік». Через це вся команда Зеленського покинула КВК.

Зеленський з дружиною Оленою

9 вересня 2003 року Володимир Зеленський одружився з майбутньою першою леді Оленою Кіяшко після семи років стосунків.

Вони навчалися в одній школі, але познайомились тільки тоді, коли Зеленський вступив до університету.

У 2008 році у них народилася донька Саша, а у 2013-му — син Кирило.

Зеленський у «Вечірньому кварталі»

Після скандалу з КВК команда «Квартал 95» починає давати концерти на телебаченні.

А у 2005-му це переростає у шоу «Вечірній квартал», де Зеленський виступає провідним актором.

Шлях Зеленського до президентства

У новорічну ніч 2019-го Зеленський оголосив, що балотуватиметься на виборах президента.

Себе він позиціонував як альтернативу старій політичній системі та старим політикам. А тут все ще усміхнений бере участь у передвиборчих дебатах разом з Петром Порошенком.

21 квітня 2019 року передвиборчий штаб Зеленського вирував емоціями, адже з великим відривом він переміг свого опонента.

Інавгурація наймолодшого президента України відбулася 20 травня 2019 року. Він став главою держави у 42 роки.

За декілька місяців президенства фірмова усмішка почала поступово зникати з уст Зеленського.

На фото з жовтня 2019-го глава держави дає свій перший пресмарафон.

Новообраний президент мав намір, зокрема, зупинити війну на Донбасі.

Тут Зеленський на саміті Нормандської четвірки 10 грудня 2019, де він вперше зустрівся з путіним.

Амбітні плани Зеленського у 2020 році дещо порушив COVID-19.

Незадовго до війни, все ще радісний президент бере участь у «живому» ланцюзі на церемонії відкриття найбільшого в Україні вантового мосту у Запоріжжі.

Як війна змінила Зеленського

З початком повномасштабної війни в українському президентові більше не впізнати колишнього шоумена.

У своєму першому зверненні до українців 24 лютого він востаннє був у діловому костюмі.

Відтоді і одяг, і погляд Зеленського відображають війну. Навіть союзники не чекали, що Україна вистоїть, але глава держави вирішив залишатись у Києві.

Тоді своєю сміливістю і непохитністю він вразив увесь світ.

Фото, яке облетіло світові ЗМІ — на ньому президент уперше побачив військові злочини, які окупанти вчинили на Київщині.

У травні 2022 року українського лідера помістили на обкладинку американського журналу Time.

Крім того, видання включило Зеленського у список найвпливовіших людей світу.

Тут Зеленський відвідує Бахмут на Донеччині 20 грудня 2022 року.

У цей час коли навколо міста тривають найзапекліші бої на лінії фронту.

А на наступний день український президент вперше за час війни виїхав закордон. Зеленський виступив з історичною та емоційною промовою у Конгресі США.