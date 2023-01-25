Байден оголосить про надання Україні танків Abrams у середу

Рішення про передання Україні танків M1 Abrams, яке має також розблокувати постачання німецьких Leopard 2, може бути оголошене президентом США Джо Байденом у середу.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Європейська правда“, з посиланням на співрозмовників у США повідомили телеканал Al-Jazeera та агенція AP.
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Джерела обох ЗМІ не уточнюють, скільки саме танків США планують передати Україні, але сходяться на тому, що вони будуть передані не із американських запасів, а законтрактовані – тобто придбані у виробників за довгостроковими контрактами.
На практиці це означає, що M1 Abrams з’являться в Україні нескоро, та цей крок адміністрації Байдена розглядається насамперед як символічний жест, спрямований на те, щоб добитись згоди Німеччини на постачання своїх танків Leopard 2.
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