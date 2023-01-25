Паризька кулінарна школа відкрила безкоштовний курс для українців

Одна з найстаріших кулінарних шкіл Парижа L’École de Paris des Métiers de la Table (EPMT) запустила спеціальний гастрономічний курс для українців.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Щороку там проходять підготовку близько 1300 учнів, які мають можливість вибрати спеціалізацію з-поміж 30 курсів. Серед випускників школи відомі шефи, які очолюють престижні ресторани, кондитерські доми, управляють готелями тощо. Під керівництвом викладача Christophe Bligny українські студенти вивчатимуть особливості нарізання продуктів, підготовки інгредієнтів, правила зберігання та інші тонкощі кулінарної справи.

Програма розроблена викладачами та методистами школи у співпраці з партнерами. Експериментальний курс створений на знак солідарності з Україною та підтримки тих українців, які вимушено залишили свої домівки через війну.

Навчання здійснюється за напрямками boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, l’hôtellerie, restauration. Курс триватиме півроку і включає стажування на одному з підприємств. Під час навчання українські студенти вивчатимуть особливості роботи у типових французьких крамницях, де реалізується хліб, випічка, десерти, шоколад, основні страви; здобувають практичні навики у професійних лабораторіях під пильним супроводом досвідчених шефів; знайомляться з харчовими професіями; отримують теоретичні знання про систему працевлаштування у Франції тощо.

Студенти навчаться готувати традиційні французькі страви, зокрема, класичний французький багет, круасани та різноманітну випічку. Випіканню традиційного французького багета присвячено цілий день. Окремим блоком кулінарного курсу є відвідування різноманітних компаній у сфері харчування.

Крім того, впродовж навчання у школі відбуватимуться ярмарки професій. Туди запрошені такі відомі компанії як Accor Hotels, Fratellini Cafe, Gerard Joulie, Groupe Bertrand, Ibis Paris Bastille Opera, Maison Delano.