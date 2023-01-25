Книжка «Ukraїner. Країна зсередини» очолила топ продажів на Amazon

Англомовна версія книжки «Ukraїner. Країна зсередини» (“INSIDE UKRAINE. A Portrait of a Country and its People”), що вийде 16 січня у британському видавництві Batsford, очолила топ продажів на Amazon у категорії Hot New Releases in History of Ukraine.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.
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Українська версія книжки вийшла у Видавництві Старого Лева 2019-го року.
«Це переконливий візуальний портрет справжньої України, з любов’ю створений українцями за роки до нинішньої війни. Вона відображає справжнє розмаїття цієї величезної країни, другої за величиною в Європі, від мальовничих лісових сіл до великих міських житлових проєктів, приголомшливих гірських пейзажів і лиманів до промислових кар’єрів і середньовічних фортець. Вона знайомить з людьми України та їхніми історіями з великою кількістю різних людей, включаючи традиційних колядників, виробників дикого меду, гончарів і залізничників, художників, вівчарів і майстрів віників», — зазначають на сайті Batsford.
Видання міститиме понад 350 фотографій, а також QR-коди, які ведуть на лонгріди на вебсайті Ukraïner.
«Ця книжка потрапила до мене в руки як подарунок від української родини, яку я приймала у Лондоні. Мати та двоє дівчат їхали 30 годин, щоб дістатися до нас, автобусом, потягом до польського кордону, а потім літаком із Кракова. Вони не знали, що я книговидавчиня, і мій безпосередній інтерес був для них несподіванкою. Було очевидно, що їм потрібно поспати, а книжку потрібно видати в англомовному світі. Вона була написана перед [повномасштабною] війною, і це чудовий портрет того, що означає бути українцем», — розповіла британська видавчиня Поллі Павелл.
«Ukraїner. Країна зсередини» — книжка за мотивами першого кола масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року й охопила всі історичні регіони — від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії. Ініціатор проєкту — Богдан Логвиненко.
Передзамовити книжку можна за посиланням. Її вартість — £ 25.00.
Зображення: batsfordbooks.com
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