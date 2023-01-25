Зеленський ввів санкції проти Новинського та настоятеля Києво-Печерської лаври

Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти колишнього нардепа Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла та низки представників УПЦ МП.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Термін дії обмежень — п’ять років. На цей період блокуються активи та кошти зазначених осіб, вони не зможуть виводити капітал з України тощо.

Санкції ввели проти таких осіб:

колишній нардеп Вадим Новинський;

намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ, митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло;

«митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви» Швець Ростислав;

«єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви» Чернишов Костянтин;

«єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією» Овсянніков Олександр;

«архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви» Таранов Олександр;

митрополит Ізюмський і Купʼянський Української православної церкви Іванов Олег;

єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви Маслєнніков Олексій;

«єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії» Опанасенко В’ячеслав;

керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви, митрополит Платон.

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