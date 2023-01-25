Зеленський ввів санкції проти Новинського та настоятеля Києво-Печерської лаври

Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти колишнього нардепа Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла та низки представників УПЦ МП.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Термін дії обмежень — п’ять років. На цей період блокуються активи та кошти зазначених осіб, вони не зможуть виводити капітал з України тощо.
Санкції ввели проти таких осіб:
- колишній нардеп Вадим Новинський;
- намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ, митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло;
- «митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви» Швець Ростислав;
- «єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви» Чернишов Костянтин;
- «єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією» Овсянніков Олександр;
- «архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви» Таранов Олександр;
- митрополит Ізюмський і Купʼянський Української православної церкви Іванов Олег;
- єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви Маслєнніков Олексій;
- «єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії» Опанасенко В’ячеслав;
- керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви, митрополит Платон.
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